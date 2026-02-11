Grevdeki öğretmenlere baskı sürüyor: Türk müdür yardımcısına disiplin cezası

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan TEZ-KOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grevde 10 gün geride kaldı.

Öğretmenlerin grevi sürerken okulda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Okul idaresi, sendikalı Türk müdür yardımcısına disiplin cezası verdi.

Cezayı Cumhuriyet’e değerlendiren Özel İtalyan Lisesi Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek, “Öğretmenimize baskı ve tavır değişikliği sendikalı olmasından sonra başladı. Şimdi de ‘görevi ihmal’ gibi sudan bir gerekçeyle ceza verildi” dedi.

Gülek, baskılara karşın mücadelelerinin ödünsüz biçimde devam edeceğini söyledi.

“IRKÇILIĞA VARAN SÖYLEMLER”

Türk öğretmenlerin grevine destek için okula gelen CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş da okul önünde bir basın açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin bilgi almak için okul müdürü Giuseppe Finocchiaro’yu ziyaret etmek istediğini belirten Özçağdaş, müdürün kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğini söyledi.

“Bu sadece bana yönelik bir tavır değildir. Burada Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla dalga geçilmektedir” diyen Özçağdaş, “Buradaki mesele ayrımcılığa karşı tavırdır. Bir aşağılanmaya karşı tavırdır. Buradaki mesele, yer yer ırkçılığa varan söylemlere karşıdır” ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün aşağılayıcı ve hakarete varan ve uzlaşma istemeyen tavırları nedeniyle 600 saattir öğrencilerin dersinin boş geçtiğinin altını çizen Özçağdaş, sözlerine şöyle devam etti:

“YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Okul ücretine 4 senede yaklaşık yüzde 800 zam yapılmasına rağmen Türk öğretmenlerin maaşlarına 4 yılda yapılan zammın yüzde 30’larda kalıyor. Bu durum gündeme getirildiğinde de okul idaresi diyor ki, ‘Biz İtalyan devletine sizin maaş zammınızı anlatamayız, orada böyle bir enflasyon yok’. Peki, öğretmen maaşına (zam), enflasyon İtalya’da yok diye yapılamıyorsa öğrencilerden aldığınız para neden zamma tabi tutuluyor? İtalya nezdinde devlet okulu statüsüne sahip bu okulda ödenen büyük rakamlar İtalyan devleti tarafından aslında kabul edilebilen paralar değil.

Bir devlet okuluna bağış almaları mümkün değil. Bu toplanan paraların ne olduğunun sorulması da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ve bürokratlarının görevi. Hem Milli Eğitim Bakanı Tekin’i hem de İtalyan Konsolosluğu’nu sorunun 24 saat içerisinde çözülmesi için göreve çağırıyoruz.”