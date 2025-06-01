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Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar

Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar

1.06.2025 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar

Grup Yorum, şarkılarına getirilen sansürün ardından tüm albümünü sosyal medya üzerinden dinleyicileriyle paylaştı. Grup Yorum, dinleyicilerine bir dosya bağlantısıyla tüm albümlerini sunarak sansüre karşı direniş çağrısı yaptı.

Grup Yorum, YouTube ve Spotify’daki sansüre karşı tüm albümlerini kamuyla paylaştı.

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği bildirilmişti.

LİNK PAYLAŞTILAR

Grup Yorum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm albümlerin yer aldığı bir bağlantı paylaşarak müziklerini dinleyicilere ulaştırma kararı aldıklarını açıkladı.

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