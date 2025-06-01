Grup Yorum'dan sansüre karşı yeni hamle: Tüm albümlerini indirilebilir linkle paylaştılar

Grup Yorum, YouTube ve Spotify’daki sansüre karşı tüm albümlerini
kamuyla paylaştı.
Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56
farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454
videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime
engellendiği bildirilmişti.
LİNK PAYLAŞTILAR
Grup Yorum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı
açıklamada, tüm albümlerin yer aldığı bir bağlantı paylaşarak müziklerini
dinleyicilere ulaştırma kararı aldıklarını açıkladı.
#grupyorumbenim— Grup Yorum (@GrupYorum_) May 31, 2025
Grup Yorum'un tüm albümlerini bu linkten indirebilirsiniz.https://t.co/R3HpJ53dDt pic.twitter.com/3wJ8pvA7FA