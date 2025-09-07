Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 ilde görevlendirilmek üzere 166’sı erkek, 284’ü kadın toplam 450 sözleşmeli yurt personeli alımı yapıyor ve adaylardan KPSS B grubu P3 puan şartı aranıyor. Peki, GSB yurt personeli alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 sözleşmeli yurt personeli alımı başvurusu ve sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

GSB 450 YURT PERSONEL İ ALIMI BA Ş VURULARI BA Ş LADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 450 sözleşmeli yurt personeli alımı için başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavları Ankara’da yapılacak olup, tarih ve saat başvuru sürecinin ardından duyurulacak. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 70 puan alması gerekecek.