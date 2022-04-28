Gübresiz ürün büyümedi, buğday ve samanda kayıp bekleniyor

28 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Bu kış yeterli yağış olmasına karşın çiftçi pahalı olduğu için yeterli miktarda gübre atamadı. Bir de üzerine don vurunca, mahsul büyüyemeden sarardı.

Konuştuğumuz çiftçiler, “Bu yıl saman da mahsul de olmayacak. Buğdayı, arpayı şimdiden biçip ‘paket’ yapmayı düşünüyoruz. Çünkü tarlada sapsarı duruyor. Başak verecek mi o bile belli değil. Saman olmadan hayvanları nasıl besleyeceğiz? Saman, mahsul olmazsa piyasada da fiyatlar çok yükselir. Nasıl alacağız?” diyor. Bu yıl üründe verim kaybı olacağının farkında olan Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO) buğday ithalat ihaleleri açıyor. TMO, iki ihaleyle 480 bin ton buğday ithal edecek.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yağışlar yeterli olsa da taban gübresinin yeterince atılmamasının ürünün çıkışını engellediğini söyledi. Ürün sarardığında çitfçinin üst gübre atmakta da tereddüt ettiğini belirten Suiçmez, “Ürünü kurtaramayacağını düşünüyor. Zararın neresinden dönsem kârdır diye bakıyor” değerlendirmesini yaptı. Suiçmez, Ege, Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki mahsullerde sorun olduğunu söyledi. Ekinlerin büyümemesi ve sararması nedeniyle yeterli ürün alınamayacağını, samanda da sorun yaşanacağını kaydeden Suiçmez, “Bu da dışa bağımlılığın artması demek. Hayvancılık yüksek maliyetler nedeniyle sürdürülemez. Birbirini tetikleyen işler bunlar. Sonuç olarak da tüketicilere yüksek maliyetler yansıyacak” dedi. Suiçmez, ilkbaharda yapılacak şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, pamuk ekimlerinde de yaz sonunda benzer sonuçlarla karşılaşılacağını söyledi.

"YABANCI ÇİFTÇİYİ DESTEKLİYORUZ"

“Yaşananları onlar da görüyor ve şimdiden stokları doldurmaya çalışıyor” diyen Suiçmez, şöyle devam etti:

“TMO asıl görevini unutuyor. Üreticiyi korumak için yapması gerekenleri yapmıyor. Yerli üreticiden tonu 2 bin 250 TL’ye buğday alındı. Daha sonra serbest piyasada 4 bin 800 liraya çıktı. 6 bin 700 TL’ye yurtdışından buğday aldık. Yabancı çiftçiye 6 bin 700 TL’yi verirken neden kendi çitfçimize 2 bin 250 TL veriliyor? Bu fiyatı 4-5 bin liraya çıkarıp neden çifçiyi rahatlatmadık? Kendi çiftçimizi değil yurtdışındaki çiftiyi destekliyoruz. 2023 daha da kötü geçecek. Verim, rekolte düşüyor.”