Gülben Ergen'in Mattia Ahmet için adalet arayan Yasemin Minguzzi'ye destek sözleri gündem oldu: 'Yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz?'

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve yakınlarının hukuk mücadelesi devam ediyor.

Anne Minguzzi, infaz yasasının değişmesi için Bakırköy Meydan’da oturma eylemine başladı. Yurttaşlar ve siyasiler, eylemin üçüncü gününde de anne Minguzzi’yi yalnız bırakmadı. Çocuğunu kaybeden birçok anne de kendi kayıpları ve Minguzzi için oradaydı.

Eyleme katılan isimler arasında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen de vardı.

"24 YIL İSTİYORUM DİYOR, 54 YIL OLSA DA ACISI SOĞUMAYACAK"

Minguzzi için çağrıda bulunan Ergen, şunları söyledi:

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, diyen bir peygamberin kullarıyız. 6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç? 24 yıl istiyorum diyor, 54 yıl olsa da acısı soğumayacak. Kaç yaşında kadının annesi ve kız kardeşi burada. Dünya duysun sesini. Yasemin yaşayan bir ölü. Ben evladını kaybetmiş bir annenin çocuğuyum. Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor.

Neden bu kadın avaz avaz bağırıyor. Bu kadın neden ‘ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum demek’ zorunda kalıyor. Bir annenin ahı dünyayı yakar. ‘Biz yanındayız Yasemin’ demekle olmuyor. Hepimizin evladı var. ‘Beni canımla tehdit ettiler’ diyor ama onun canı yok artık. Ölse gam yemez artık. Bu son olsun. Sen bir daha eylem yapmak zorunda kalma Yasemin. Ahmet bütün kardeşleri için emsal karar çıkarsın.”