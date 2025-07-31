Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, birçok farklı görevde bulundu. Peki, Gülden Mat Şakir kimdir, kaç yaşında? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir hangi görevlerde bulundu?

GÜLDEN MAT ŞAKİR KİMDİR?

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır.

6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır

30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

GÜLDEN MAT ŞAKİR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenmiştir. 2024 yılında İl Jandarma Komutanı olarak Çankırı’da görevlendirilen Gülden Mat Şakir, bu pozisyona getirilen ilk kadın subay olmuştur.

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında yıllarca çeşitli görevlerde bulunarak başarılarıyla adından söz ettirmiş bir subaydır. 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneral rütbesine yükselmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı’na atanmıştır. Bu tarihi terfi, Şakir’i Türk Jandarma tarihinde ilk kadın general yaparak kadın subaylar için bir dönüm noktası oluşturmuştur.