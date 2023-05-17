Güldüren Cazibe “Bir Kira Bir Yuva” için sahnede
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında Güldüren Cazibe tiyatro oyunu 24 Mayıs Çarşamba günü İzmirliler ile buluşuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ile depremzedelerin barınma sorunu çözüme kavuşturuluyor.
“Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında Nihan Durukan ve Necmi Yapıcı’nın rol aldığı Güldüren Cazibe tiyatro oyunu 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Bilet satışlarının birkirabiryuva.org adresinden yapılacağı oyunun biletleri 200 lira olarak satışa sunuldu. Gösteri izleyeme imkanı olmayan ama kampanyaya destek olmak isteyenler için sunulan katılımsız bilet ise 100 lira olarak belirlendi.
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