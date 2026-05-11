Gülistan Doku ailesinin avukatından çarpıcı iddialar: 'Tuncay Sonel'in nüfuzuyla dosya kapatılmak istendi'

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, kamu görevlileri ve delillerin karartıldığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyanın ilk 4 yılında dönemin Valisi Tuncay Sonel'in nüfuzuyla ilerlemediğini savundu.

"Dosya kapatılmak istendi"

Evrensel'de yer alan habere göre, Çimen, "Soruşturmamızın ilk 4 yılı, şüpheli Tuncay Sonel'in nüfuzunu kullanarak dosyayı örtbas etmesi nedeniyle bir arpa boyu yol alamadı" dedi.

Aygül Doku'nun mücadelesi, kadın kurumlarının takibi ve kamuoyu baskısı olmasa dosyanın kapatılacağını belirten Çimen, "Bizim en büyük başarımız, o kapının kapanmasına izin vermemek ve bazı kritik delillerin fiziksel olarak yok edilmesini engellemek oldu" ifadelerini kullandı.

"TUTANAKLARIN ÇOĞUNUN UYDURMA OLDUĞU ANLAŞILDI"

Dosyada "intihar" algısı yaratılmak istendiğini ileri süren Çimen, kamera kayıtları ve tutanaklara ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu.

Çimen, "Dosyada tutulan tutanakların çoğunun uydurma olduğu anlaşıldı. Gülistan'ın intihar ettiğine dair kamuoyunda bir algı oluşturmak için, ortada delil yokken delil uydurulmuş" diye konuştu.

Baymak isimli iş yerine ait hard diskten yıllar sonra 6 saatlik görüntü çıkarıldığını belirten Çimen, bunun "hata değil, bilinçli bir tercih" olduğunu söyledi.

"BU SADECE CİNAYET DEĞİL, ORGANİZE SUÇ DOSYASI"

Çimen, dosyada dijital verilerle oynandığını, tanıklara ve ailelere para dağıtıldığına ilişkin veriler bulunduğunu iddia etti.

"Tek kalemde 150 bin dolarlık ödemelerin yapıldığına dair veriler var" diyen Çimen, dosyayı "yolsuzluk ve organize suç davası" olarak nitelendirdi. Mustafa Türkay Sonel ve Zeynal Abarakov'un birlikte hareket ettiğini öne süren Çimen, "Gizli tanık beyanları da gösteriyor bu isimler bu suçu birlikte planlayıp işlediler" dedi.

KRİTİK İSİM, FİRARİ UMUT ALTAŞ

Firari Umut Altaş'ın dosyada kritik isim olduğunu belirten Çimen, Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesinin olayın nasıl gerçekleştiğini ve Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğunu ortaya çıkarabileceğini söyledi.