Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Ceset makam aracıyla mı taşındı?

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı makam araçları ile İl Özel İdaresi’ne ait bazı araçların incelenmesine karar verildi.

Dosya kapsamında toplam 5 araç, DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Araçlarda yapılacak incelemede, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.

ARAÇLARDA İZ ARANACAK

Sabah'ta yer alan haberde soruşturmada, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde kullanılan bazı araçlar mercek altına alındı. İddialara göre, Doku’nun cansız bedeninin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu kapsamda eski vali Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 aracın kriminal incelemeye gönderildiği belirtildi.

BMW MARKA ARAÇ DA İNCELENDİ

Dosyada, eski vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kaybolma döneminde kullandığı belirtilen BMW marka araç da daha önce incelemeye alınmıştı.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün söz konusu aracı kullandığı öne sürüldü. Araçla gece saatlerinde hem Tunceli şehir içinde hem de şehir dışında dolaşıldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasındaki gizli tanık beyanlarında da Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği yönünde iddialar yer aldı.

İSTANBUL’DAKİ İNCELEMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Soruşturma kapsamında, Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracın daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alındığı ve eski plakanın yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.

Satılan aracın yeni sahibine ulaşıldı. Araç, sahibinin muvafakatiyle incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kriminal incelemede somut bir bulguya ulaşılamadığı öğrenildi.

Bunun üzerine aracın da Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na sevk edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Gülistan Doku dosyası, kaybolmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın, “cinayet” şüphesiyle yeni bir boyut kazandığı belirtilirken, dosyanın farklı başlıklar üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın, eski vali Tuncay Sonel’e ilişkin bölümünün Erzurum’da sürdüğü ifade edildi. Dosyada araçlardan elde edilecek olası DNA bulgularının, soruşturmanın seyrinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.