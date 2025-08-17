Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden beş yıl sekiz ay geçti: Acılı ailenin adalet arayışı

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A. gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. Doku’nun soruşturma dosyası kapatılmasının ardından bu yıl yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında özel bir ekip, delilleri yeniden incelemeye başladı. Doku’nun kaybolmasının ardından 5 yıl 8 ay geçerken aile etkin soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “İlk günden beri kızımız intihar etmedi dedik. Şu anda kızımıza ne olduğunu bilenler var. Biz artık onların bir şekilde konuşup ya da konuşturulup ‘Gülistan’a ne oldu’ sorusuna cevap istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden “GülistanınKemikleriNerede” etiketi açıldığına vurgu yapan Doku, “Geldiğimiz son aşamada artık bu soruyu sormak zorunda kaldık” dedi. “Gülistan Doku nerede” sorunu soran bir gazeteci hakkında dönemin valisi Tuncay Sonel’in şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını hatırlatan Aygül Doku, Tuncay Sonel bize ‘kızınızı bulacağım’ demişti. Gelinen aşamada Sonel, Gülistan Doku sorusundan neden rahatsız?” dedi.

Kamuoyuna çağrı yapan Doku, “Bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bu vahşet niye ömrümüzün sonuna kadar katiller tatilde olsun diye biz yaşayalım? Biz ömrümüzün sonuna kadar Gülistan’ın bir fotoğrafıyla ‘Gülistan nerede’ demek istemiyoruz. Bugün katiller bizi izlerken biz bütün bu acıları niye yaşayalım? Bugün birinin çocuğu zarar görmemesi için bile bu katillerin artık yargılanıp, sorgulanıp bu olayın çözülmesi lazım” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise “Biliyoruz ki bu sessizlik tesadüf değil, cezasızlık politikasının bir parçası. Gülistan için, kaybolan tüm kadınlar için, adalet yerini bulana kadar sormaya devam edeceğiz” paylaşımı yaptı.