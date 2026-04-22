Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı tanık ifadesi: ‘Kafede çalıştığımızda 'üst düzey’ müşteriler taciz ediyordu…’

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada 14 Nisan’da verilen gözaltı talimatı sonrası 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da yer aldı.

CNN Türk muhabirinin tanık ifadelerinden aktardığına göre; Doku’nun KYK yurdundan arkadaşı ve aynı kafede çalıştığı M.T., ifadesinde çalıştıkları mekânda yaşadıklarını anlattı.

M.T. ifadesinde, Doku'nun o dönemki erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov hakkında taciz iddiasında bulundu. Henüz Gülistan ile Zeinal sevgili olmadan önce aralarında geçen bir diyaloğu aktaran M.T., "Zeinal omuzuma elini koyuyordu, sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım" dedi.

"BAKIŞLARIYLA TACİZ EDİYORLARDI"

Gülistan ile birlikte kafede çalıştıklarını söyleyen M.T., mekana gelen bazı "üst düzey" müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürerek "Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadığını belirten arkadaşı, ayrıca şunları söyledi: "Kaybolmadan bir hafta önce gripti. İlaç vermek istedim ama içinde alerji yapacak madde olabilir diye içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyup ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir."