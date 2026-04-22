Gülistan Doku soruşturması... Koçpınar Köyü'nde yapılan aramanın ayrıntıları: 'Mezar görüntüsünde' boşluk tespit edilmiş

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku soruşturması kapsamında Pertek'in Koçpınar Köyü'nde jandarmanın Ocak 2025'te "yeraltı görüntüleme cihazı" ile yaptığı çalışmalar sonucunda 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 santim genişliğinde ve 80 santim derinliğinde, mezar görüntüsü" tespit edildi. Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmayan boşlukta pet şişe ve poşet bulundu. Koçpınar Köyü sakinlerinden Yaşar Dere, “Nasıl cana kıydılar, nasıl buna cesaret ettiler? Bizi kim koruyacak, bilmiyorum. Vali korumazsa, emniyet korumazsa, devlet korumazsa kim koruyacak bizi?” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tamilatıyla Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü'nde 12 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışması yapıldı. Söz konusu kazı çalışmasına ilişkin “Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu” soruşturma dosyasına girdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmada cihazın uyarı vermesi üzerine bölgede “şüpheli boşluk” tespit edildi.

“MEZAR GÖRÜNÜMÜNDE BOŞLUK” TESPİTİ

Raporda, tespit edilen alana ilişkin, “Aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu, bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde olduğu tespit edilmiştir” ibareleri kayda alındı.

“GÖMÜLÜP ÇIKARILMIŞ OLABİLİR” DEĞERLENDİRMESİ

Raporda en dikkat çekici bölüm ise söz konusu boşluğa ilişkin yapılan değerlendirme oldu. Jandarma personeli raporunda şu ifadeleri kullandı:

“Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceği; boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahın da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğu değerlendirilmektedir.”

KEMİK YA DA CESET BULGUSUNA RASTLANMADI

Raporda, “Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi ya da kemik parçası tespiti yapılamamıştır” ifadesine de yer verildi.

Savcılık talimatıyla boşlukta kazı yapıldığı, kazı sırasında bazı materyallerin ortaya çıkarıldığı belirtildi. Raporda, “Kazılan bölgede 50 santim derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçası çıkmıştır. Toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erozyona uğradığı, toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür” denildi.

Raporun nihai tespit bölümünde “Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

“BÜYÜK İHTİMALLE GİZLİCE GETİRİLİP KÖYÜMÜZE GÖMÜLDÜ”

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü sakinleri, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Köy sakinlerinden Baver Öncel, “Bizim köye gömüldüğü söyleniyor. Bunu gören ya da duyan kimse olmadı mı, onu bilmiyorum. Gece saatlerinde mi yapıldı, o da belirsiz. Açıkçası bunu tek bir kişinin yapabileceğini düşünmüyorum; arkasında daha büyük bir güç olduğunu tahmin ediyorum. Ancak köydeki insanların bu işe destek verdiğine inanmıyorum. Bizim köyden kimse böyle bir şey yapmaz. Köylülerin hepsini tanıyoruz. Eski muhtarlar dahil hiç kimsenin böyle bir şeye karışacağını sanmam. Büyük ihtimalle gizlice getirilip köyümüze gömüldü. Bunu yapanların hepsine lanet ediyorum" dedi.

“VALİ İŞİN İÇİNDE, DEVLET BİZİ KORUMAZSA KİM KORUYACAK?”

Köy sakinlerinden Yaşar Dere de şunları söyledi:

“Nasıl cana kıydılar, nasıl buna cesaret ettiler? Bizi kim koruyacak, bilmiyorum. Vali korumazsa, emniyet korumazsa, devlet korumazsa kim koruyacak bizi? Getirmişler buraya… Şimdi her gün aynı yoldan geçiyoruz. O yoldan her geçtiğimizde gözümüz hep oraya takılıyor; 'Acaba burada mı, acaba buraya mı getirdiler?' diye düşünmeden edemiyoruz. Bunu nasıl yaptılar, nasıl bu kadar vicdansız olabildiler? Biz de kendimizi sorguluyoruz; 'Biz neyi eksik yaptık?' diye. Ama artık elimizden bir şey gelmiyor. İçimiz sürekli orada.

O köye her gittiğimizde sanki kendi evladımızı kaybetmiş gibi hissediyoruz. Benim de çocuğum olabilirdi, konuştuğum kişinin de olabilirdi. İnsanın aklı almıyor. Benim kızım da olabilirdi. Vali içinde, emniyet müdürü içinde, devlet hastanesinin müdürü içinde. Eğer onlar korumazsa, sıradan bir vatandaş ne yapabilir ki?”