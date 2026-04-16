Gülistan Doku soruşturmasında kritik 'gizli tanık' iddiası: 'Darbedilerek tecavüze uğradı ve hamile kaldı, cesedi Vali Sonel'in koruması gömdü...'

Tunceli’de 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Gizli tanık, Gülistan Doku'nun tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını öne sürdü. Ayrıca Gülistan'ın kafasından vurularak öldürüldüğünü ve o dönem Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in koruması ve bir korucu tarafından gömüldüğünü söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Gülistan Doku soruşturmasında "Şubat" kod adlı gizli tanığın ifadelerine ulaşıldı.

Gizli tanık, olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darbedilerek tecavüze uğradığı ve bu olay neticesinde hamile kaldığını iddia etti.

Bilirkişi raporlarında da 27 Aralık 2019'da ifadede adı geçen isimlerin Gençlik Merkezi civarında aynı anda baz verdiği tespit edildi.

"UZİ İLE VURULDU, VALİNİN KORUMASI GÖMDÜ" İDDİASI

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğünü, cesedin ise Vali Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü öne sürdü.

"AMERİKA’YA KAÇAN UMUT ALTAŞ’TAN GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK"

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, dün yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar açıklamamıştım, açıklayacağım. Bundan 5-6 ay öncesine kadar da Mustafa Türkay Sonel’in ismini dahi bilmiyorduk. Gizlilik var diye savcılıktan da öğrenemedik. Biz bu bilgiyi Altaş ailesinden öğrendik. Amerika’ya kaçan Umut Altaş’tan bu bilgiyi öğrendik. Bana bu bilgiyi anlatmak istemiş ama anlatamamış. Baroya bir not bırakıyor. 'Gülistan’ı öldüren Vali’nin oğludur' diye. Notun üzerinde pek durmuyorlar. Umut Altaş’ın ailesini öğrendik ve görüşmeye gittik. Daha ilk başta bize ailesi ‘Allah rahmet eylesin’ dedi. Biz şüphelendik. Bugüne kadar kimse böyle bir şey söylememişti. ‘Bize niye başsağlığı dilediniz’ dediğimizde, anne ve babası ‘Oğlumuzun tek bir suçu var, o da Vali'nin oğluyla arkadaş olmasıdır. Biz oğlumuzu çok uyardık, bu kişi tekin değil dedik’ dediler. Tabii bunların ses kayıtları da var. Hukuki şekilde başsavcılığa iletip şikayetçi de olduk. ‘Benim oğlumun başını yaktılar’ dediklerinde şüphelendik, araştırınca oğlunun Amerika’ya kaçtığını öğrendik. ‘O zaman siz yaptınız’ deyince ‘Hayır kesinlikle, oğlumun telefonu var, arayın konuşun’ dediler. Onunla bizzat görüştüm. 6-7 ay önceye kadar kardeşimi Zeynel Abakarov öldürdü sanıyordum. Cinayete kurban gittiğini, Tuncay Sonel’in oğlu tarafından öldürüldüğünü Amerika’ya kaçan çocuk ve ailesinden öğrendim” demişti.