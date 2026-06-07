Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Zeinal Abarakov’un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada tutuklanan Zeinal Abarakov’un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın aktardığına göre, Abarakov, Doku ile kaybolmasından bir gün önce görüştüklerini, genç kadının gece saatlerinde yurda gitmek yerine öğretmeninin evine geçtiğini sonradan öğrendiğini anlattı. Gülistan'ın "Korkuyorum" mesajı sorulan Abarakov, "Gülistan'ın bana gönderdiği "korkuyorum" mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim." dedi.

Abarakov, "Gülistan'ın bana 'bizim için zaman bitti' cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 04 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNİN ZORLA BİR YERDE TUTULDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Abarakov, "Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistan'ın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır" ifadelerini kullandı.

“BENDEN BU KONUDA YARDIM İSTEMEDİ”

Tecavüz iddialarıyla ilgili Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum." dedi.

Soruşturma dosyasına giren telefon kayıtlarında ise Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce Abarakov’u çok sayıda kez aradığı ve mesaj gönderdiği bilgisi yer aldı.