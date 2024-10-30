Gülizar Biçer Karaca'nın ayak tarak kemiği kırıldı
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle ayak tarak kemiği kırıldı.
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de dün akşam katıldığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında bir kaza geçirdi.
Yürüyüşte düşen Biçer Karaca, ayak tarak kemiğini kırdı.
Kaza geçiren Biçer Karaca'ya hızla müdahale edilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorlar, Biçer Karaca'ya 1-2 hafta istihrahat etmesini önerdi.
Etiketler: #Gülizar Biçer Karaca #CHP
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