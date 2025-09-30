Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümünün ardından Deniz Hanım gündeme geldi. Olay esnasında evde bulunmayan asistan, katıldığı bir TV programında sanatçının dengesini kaybederek camdan düştüğünü ifade etti. Peki, Güllü'nün asistanı Deniz kimdir? Güllü'nün asistanı Deniz ne dedi?

GÜLLÜ'NÜN ASİSTANI DENİZ KİMDİR?

Deniz Hanım, Güllü'nün ani ölümüyle ilgili spekülasyonların önüne geçmek için bu açıklamayı yaptı ancak sosyal medyada tartışmalar devam etti. Ayrıca, Deniz Hanım'ın Güllü'nün menajeri olduğu ve işten yaklaşık 3 ay önce ayrıldığı bazı iddialar arasında yer alıyor Bu iddialar zaman zaman Güllü ile aralarının bozuk olduğu yönündeydi ancak doğruluğu teyit edilmedi.