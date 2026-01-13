Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: 'Bana atılan iftiraları not alıyorum'

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü’nün Yalova’daki evinde hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından, aile üyelerinin açıklamaları da dikkat çekiyor.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, uzun süredir sessiz kalmasının nedenini açıkladı. Kendisine yönelik çok sayıda yorum, mesaj ve hakaret aldığını belirten Gülter, bu paylaşımları kayıt altına aldığını ifade etti.

"ZAMANIMIN ÇOĞU İFTİRALARI NOT ETMEKLE GEÇİYOR"

Gülter, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda kendisine küfür edildiği ve iftiralar atıldığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülter, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor" dedi.

"BURADAN KUZENLERİME DE SESLENİYORUM"

Gülter, ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

"Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın abiciğim."