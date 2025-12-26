Güllü'nün ölümüne ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı: 'Dış kuvvet' ve 'temas' ayrıntısı...

Sanatçı Güllü’nün Yalova’daki evinin camından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporunda yer alan tespitler, olayın seyrini değiştirecek nitelikte değerlendirmelere işaret etti. Raporda, Güllü’nün ölümünün intihar olmadığına dair bulgular öne çıktı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Günaydın'ın haberine göre Güllü’nün ölümüne ilişkin araştırma yapan bilirkişi heyeti, olay yerinde 8 Ekim’de gerçekleştirdiği keşif ve incelemelerin ardından raporunu tamamladı. Hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

"DIŞ KUVVET" VE "TEMAS" TESPİTİ

Raporda, sanatçının evinde çeşitli güvenlik önlemleri aldığı vurgulanırken, intihar düşüncesine ya da hazırlığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Bilirkişiler, Güllü’nün camdan geriye doğru düşmesinin ancak bir dış kuvvet veya temas sonucu dengesini kaybetmesiyle mümkün olabileceğini tespit etti.

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in durumu oldu. Daha önce de düşme tehlikesi atlattığı belirtilen Güllü’nün bu riskine rağmen kızı tarafından uyarılmadığı bilgisine raporda yer verildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan ifadeler de dosyaya girdi. Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun, kızına Güllü’yü kastederek “Sen öldürdün” şeklinde mesaj attığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Sultan Nur Ulu’nun, olay sonrası ev hapsi verilerek serbest bırakıldığı da biliniyor.

Bilirkişi raporunda yer alan bu tespitlerin, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın yönünü belirlemesi bekleniyor. Savcılık incelemesi sürüyor.