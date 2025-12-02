Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı. Edinilen ilk bilgilere göre Durbay'ın, tedavi kapsamında uygulanan ilaç değişimi sırasında kan değerlerinde düşüş tespit edildi. Peki, Gülşah Durbay kimdir, nereli, kaç yaşında? Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay neden yoğun bakıma alındı?

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını da memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanlarından biri unvanını almıştır.

Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra, yaklaşık 14 ay önce, kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuş ve bu süreçte hem görevini sürdürmüş hem de tedavi görmüştür

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi. Dutlulu, Durbay'ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini belirterek, "O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.