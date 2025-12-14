Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gülşah Durbay vefat etti… Ferdi Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu

14.12.2025 20:37:00
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Vefat haberinin ardından, yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından, yine yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları ise sosyal medyada dolaşıma girdi.

