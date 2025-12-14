Gülşah Durbay vefat etti… Ferdi Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.
Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Vefat haberinin ardından, yine yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile seçim gecesinden kalan sevinç anları ise sosyal medyada dolaşıma girdi.
Gülşah Durbay vefat etti…— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 14, 2025
Ferdi Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem olduhttps://t.co/ok9v1rBvv3 pic.twitter.com/RadN1CfCWu