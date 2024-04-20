Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:58

Güncelleme: 20.04.2024 - 10:03

Oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık evliliklerinin anısına geçtiğimiz günlerde vefat eden Türker İnanoğlu ile dans ettikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Türker İnanoğlu ile dans ettiği eski bir fotoğrafı paylaşan Bubikoğlu, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullandı.

'Bay Sinema' lakaplı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.