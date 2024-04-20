Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nun vefatından sonra eski bir dans fotoğraflarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:58
Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı
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Oyuncu Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık evliliklerinin anısına geçtiğimiz günlerde vefat eden Türker İnanoğlu ile dans ettikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Türker İnanoğlu ile dans ettiği eski bir fotoğrafı paylaşan Bubikoğlu, "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullandı.

'Bay Sinema' lakaplı  yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 


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