Gümrükçü'nde kadınlara: Birlikte yürüyeceğiz

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:58

Çiğli Fakir Baykurt Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadın müdürler, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve dernekler, kadın muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Başkan Utku Gümrükçü, kadınlara “eşit hak ve özgürlükler mücadelesinde yanınızdayız” mesajı verdi. Kadınlara yönelik şiddetin en kısa sürede sonlandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadınların sahip oldukları hakları içselleştirmeli ve saygı duymalıyız. Hayatın herhangi bir alanında karşılaşılan sorunların veya yaşanan ekonomik sıkıntıların sonuçlarının aile ve toplum içerisinde kadına yönetilmesinin önüne geçmeliyiz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların aile, iş ve sosyal hayatta hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için gayret gösteriyoruz. Bu mücadelede en önemli unsurların başında kadınların kendi haklarının bilincinde olması geliyor. Bu doğrultuda, Çiğlili kadınların haklarıyla ilgili bilinç seviyesini yukarılara taşımak adına önemli bir söyleşi düzenledik. Fikirleriyle söyleşimize değer katan kıymetli konuklarımıza ve bu mücadeleyi sürdüren Çiğlimizin yiğit kadınlarına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İSTANBUL SZÖLEŞMESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Kadın hakları alanında avukatlık yapan Funda Ekin, “Öncelikle kadın hakları kavramının bir bütün olduğunun bilincinde olmalıyız. 2012 yılında İstanbul’da imzalanan ve biz kadınlar için çok kıymetli olan İstanbul Sözleşmesi’nden her ne kadar bir gece yarısı kararnamesi ile çıkılmış olsa da bu haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde çok güçlü bir kadın mücadelesi var. Kadınlar için karamsar bir hava varmış gibi gösterilmeye çalışılsa da hukuki anlamda verdiğimiz mücadele sonucunda elde ettiğimiz ciddi kazanımlar mevcut. Haklarımızın bilincinde olmalı, asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Mücadelemizi örgütlü bir şekilde sürdürürsek hak ettiğimiz eşit, adil ve özgür bir yaşama en kısa sürede kavuşabiliriz” diye konuştu.

ŞİDDETE KARŞI KÖKLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ



Kadınlara özgürce konuşma imkanı sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Klinik Psikolog Nil Katre Koç, “Kadın hakları mücadelesiyle ilgili toplumsal farkındalığımızı artırmalıyız. Bu noktada, kadının bilinçlenmesi büyük önem arz ediyor. Huzurlu ve şiddetten uzak ailelerde yetişen çocuk sayısını artırarak toplumun en önemli sorunu kadınlara yönelik şiddete geçici değil köklü çözümler üretmiş oluruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.