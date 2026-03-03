Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma kapandı

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapattı.
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı.
NE OLMUŞTU?
Gümüşhane-Giresun kara yolu, heyelan nedeniyle 1 Mart tarihinde de çift taraflı olarak trafiğe kapanmıştı.
Karaçukur Mahallesi mevkiinde Gümüşhane-Giresun kara yoluna düşen dev kayalar yolu ulaşıma kapatmıştı. Yoğun yağış sonrası yamaçtan kopan kaya kütleleri nedeniyle trafik çift taraflı olarak dururken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edilmişti.
Ekipler iş makineleriyle yola savrulan kayaları kısa sürede temizleyerek, yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açmıştı.
Heyelanın 22 Nisan 2025 tarihinde Gümüşhane-Giresun yolunu tamamen trafiğe kapatan heyelan bölgesine yakın bir noktada meydana geldiği öğrenilmişti.