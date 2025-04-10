Gümüşhane'de fırtına 20 evin çatısını uçurdu
Gümüşhane’de etkili olan şiddetli fırtına il merkezi ve iki ilçede toplam 20 evin çatısını yerinden söktü. Can kaybı yaşanmazken, dere yatağına savrulan inşaat malzemeleri taşkın riskini artırdı.
Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde 13, Köse ve Kelkit ilçelerinde 7 evin çatısı şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Fırtınanın etkisiyle savrulan inşaat malzemeleri etrafa saçıldı, bazıları dere yatağına düştü. Malzemelerin oluşturduğu set nedeniyle olası bir taşkına karşı mahalle sakinleri harekete geçti.
Yurttaşlar ellerine aldıkları kürek ve tırmıklarla dere yatağını temizlemeye çalıştı. Fırtına sonrası evlerde oluşan hasar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hasarın boyutu ortaya çıktı.
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