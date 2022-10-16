Gümüşhane'de KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda 40 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saat 06.30’da Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan Hacı Şaban Cengiz KYK Yurdu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yurtta kalan erkek öğrenciler sabah saatlerinde bir önceki akşam yedikleri tavuk yemeği nedeniyle zehirlenme şikayetiyle Torul Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede tedaviye alınan öğrencilerden 3 tanesi Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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