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Gündem Gazze... Hilafet çağrısı yapan grup Saray'ı adres gösterdi: Erdoğan'a karşı yürüyecekler

Gündem Gazze... Hilafet çağrısı yapan grup Saray'ı adres gösterdi: Erdoğan'a karşı yürüyecekler

23.07.2025 16:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gündem Gazze... Hilafet çağrısı yapan grup Saray'ı adres gösterdi: Erdoğan'a karşı yürüyecekler

Hilafet çağrısı yaptığı yürüyüşleri ile bilinen İslamcı gruplardan Köklü Değişim grubu Gazze için yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Grup, Ankara'da AKP Genel Merkezi'nden Saray'a doğru yürüyecek.

AKP'nin İsrail politikası tepki çekmeye devam ediyor. 

Bazı İslamcı gruplar AKP'ye karşı ses yükselten eylemlere imza atıyor.

ADRES SARAY

Daha önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeni ile İstanbul'da konferans veren ve 'hilafet' çağrısı yapan İslamcı gruplardan Köklü Değişim grubu, Ankara'da yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu.

Sosyal medyadan yürüyüşü duyuran grup, Ankara'da, AKP Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceğini açıkladı.

Yapılan duyuru açıklamasında ise, "Sözü muhatabına söylemeye var mısın?" denildi.

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Bu duyuru, İslamcı kesimlerde geniş yankı uyandırdı. 

NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanında tepki ile karşılanırken Türkiye ila İsrail arasındaki ticaret haberleri geniş yer bulmuştu.

Yurttaşlar AKP'yi İsrail ile ticaret üzerinden suçlarken Bakanlık, 'ticareti kestiklerini' öne sürmüştü.

İslamcı kimliği ile bilinen Köklü Değişim grubu ise, hilafetin kaldırılmasının yıl dönümünde İstanbul'da bir konferansta hilafet çağrısı söylemlerde bulunmuştu.

İlgili Konular: #Erdoğan #gazze #Köklü Değişim