Gündemdeki Cağaloğlu müdürünün cemaat ısrarı: Öğretmen yerine imam

12 Aralık 2022 Pazartesi, 08:49

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, Hiranur Vakfı’ndaki çocuk tecavüzünü gündeme taşıyanları hedef almıştı. Hucurat Suresi’nden ayet paylaşan Koçyiğit, "Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!!" demişti. Koçyiğit hakkında dün Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Olay gündemdeki yerini korurken, Cumhuriyet, Koçyiğit’le ilgili kritik belgelere ulaştı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri kadro ararken, sözleşmeli öğretmenlik için sıra beklerken, Koçyiğit 30 Kasım’da Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Koçyiğit, okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenine ihtiyacının olduğunu söyleyerek, Hacı Beşirağa Camii İmamı Osman Şamil Aksoy’un din öğretmeni olarak görevlendirilmesini istedi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Baş da, Cami İmamı Aksoy’un, "imamlık görevini aksatmamak kaydıyla" 08.30-12.35 saatleri arasında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde öğretmenliğine olur verdi. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de söz konusu talebi kabul etti. Beşirağa Camii İmamı’nı okulda görevlendirdi.

NEDEN CEMAAT BAĞLANTISI MI

Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürünün neden öğretmen yerine cami imamı konusunda ısrarcı olduğu merak uyandırırken, sebebin cemaat bağlantıları olduğu iddiası okulda konuşuluyor. Bir veli, gazetemize, "Okulda imam neden görevlendirilir? Neden din öğretmeni yerine imam? Okul, okul olmaktan çıktı" ifadeleriyle rahatsızlığını belirtti.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi son dönemde yönetim krizleriyle gündemde. Okulun müdürü son iki yılda dört kez değişirken, veliler okulun kimliğinin hedef alındığını söylüyor. Veliler zaman zaman eylemleriyle de kamuoyunun gündemine geliyor.