Günel: İmar barışı gündemden çıkarılsın

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:45

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:45

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan 6.9 şiddetindeki depremin ardından kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini artırarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından acil çağrıda bulundu. Turizm kentlerinin önemli rant bölgeleri olduğuna ve bu durumun da kaçak yapılaşmayı hızlandırdığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel imar barışı uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

“VİCDAN YOKSUNU İNSANLARLA UĞRAŞIYORUZ”

“İmar barışı çıkacak hevesi ile kaçak inşaatı gece bile yapmaktan çekinmeyen vicdan yoksunu insanlarla uğraşıyoruz” diyen başkan Günel “İmar barışı konusunun gündeme gelmesinin önü kesilmeli. Çünkü bizim gibi bölgelerde imar barışı çıkacak lafının ardından yapılan kaçak inşaatlara yetişemez durumdayız. Ekiplerimiz sadece bunların peşinden koşuyor. Bunu yapmaya çalışanların binalarını hızlı bir biçimde yıkmak için çabalıyoruz. Ancak geçmişten gelen ciddi bir riskli yapı stoku var. Bir taraftan da bunun yıkımı ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu yüzden imar barışı konusu artık gündemden çıkmalı. İmara, fenne uygun olmayan hiçbir yapının yasal hale getirilmesi konusu tartışılmamalı bile. Bu konuda da önümüzün açılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.