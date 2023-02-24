Günel: İmar barışı, toplu katliama davetiye çıkarmaktır

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:07

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:07

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından imar barışı uygulamasının ne kadar yanlış olduğunun çok acı bir biçimde anlaşıldığının altını bir kez daha çizerek bu uygulamanın bir an önce gündemden çıkarılması gerektiğini söyledi.

“İMAR BARIŞI ÇIKACAK SÖYLENTİLERİ KAÇAK İNŞAATI ARTIRDI”

Seçimden önce imar barışı çıkacağı yönündeki beklentinin kaçak inşaat sayısını artırdığını vurgulayan Günel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hükümete seslenerek, “İmar Barışı düzenlemesinde yapı kayıt denen bir belge ortaya atıldı. Siz hukuka ve imar mevzuatına aykırı yapmış olduğunuz binayı beyan edip parasını ödediğiniz zaman beyanı esas alan devlet size bir yapı kayıt belgesi veriyor. Bu sayede binanız yıkılıncaya kadar yasallaşıyor. Dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir uygulama var mıdır bilmiyorum. Bunu yaparak siz aslında hukuka aykırı ve fenni usullere uygun olup olmadığının tespiti yapılmamış kaçak yapıların doğru olduğunu söylüyorsunuz. Bu garabet bir uygulamadır. İnsanlar ‘seçimden önce yeniden imar barışı çıkacak’ demeye başladı ve bu da kaçak inşaat sayısının hızla artmasına neden oldu. İmar Barışı çıkmayacaksa açıklamasını yapın ve gündemi kapatın. Kaçak inşaatların peşinde koşmaktan kendi işimizi yapamaz hale geldik. İmar barışı ile bugüne kadar hukuka aykırı ve fenni usullere uygun olmayan binanı ‘para ver yasallaştıralım’ diyorsunuz. Bu göz göre göre toplu katliama davetiye çıkaran kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Ömer Günel, riskli yapıların yeniden inşa edilmesi ile ilgili eksiklikler bulunduğunu ve bu konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.