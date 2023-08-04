Günel’den 'KOMER' tepkisi: 500 milyonluk yatırım çürümeye devam ediyor

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:03

İnşaatına 2005 yılında başlanan ve 2013 yılında dönemin Başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Avrupa’nın en büyük kongre merkezlerinden Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) kaderine terk edildi. En son 5 yıl önce Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen milyar dolarlık kongre merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle faaliyet göstermiyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başta olmak üzere bölgedeki turizmciler, KOMER’in yeniden işler hale gelmesi için bir çözüm yolu bulunmasını istiyor. KOMER ile ilgili her fırsatta yetkililere çağrıda bulunan Başkan Günel, son olarak Kuşadası Sokak Festivali basın toplantısında çağrısını yineledi.

“ÇÜRÜMESİNİ DE DEVLET YETKİLİLERİ UZAKTAN İZLİYOR”

Kuşadası Belediyesi’nin bütçesinin KOMER’i işletmek için çok kez formül ürettiğini belirten Günel, “Bu konuda halen çabalıyoruz. Ama bu kadar büyük bir yatırım riskinin altına herkes girmekten çekiniyor. Bu konuda ben cesaret gösterdim. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da elinden geleni yaptı. İlçe belediyesinin altından kalkabileceği bir iş değil. Ancak devlet kurumlarının organizasyonu ve profesyonel bir işletmeyle hayata geçebilecek bir alan. KOMER’in elektrik ve işletme maliyeti bizim boyumuzu aşar. Kuşadası halkının, bölgenin böyle bir merkeze ihtiyacı varken 500 milyonluk yatırım çürümeye devam ediyor. Çürümesini de devlet yetkilileri uzaktan izliyor” diye konuştu.