Güner ve Meclis Üyeleri Anıtkabir’de

Yayınlanma: 04.04.2024 - 18:29

Güncelleme: 04.04.2024 - 18:29

Rekor oyla Çankaya Belediye Başkanlığı’na seçilen Hüseyin Can Güner, yeni dönem Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de düzenlenen törene, Belediye Başkanı Güner ve Meclis Üyelerinin yanı sıra CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanı ile yöneticileri de katıldı. Mozoleye çelenk konulmasının ardından beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi’ne gelen Çankaya Belediye Başkanı Güner, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

100 yıl önce kurduğunuz Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştiniz; 100 yıl sonra bugün Cumhuriyetin kalbi ve yıkılmaz kalesi olan Çankaya'nın genç belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte huzurunuzda olmanın kıvancı içerisindeyim. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 30'lu yaşlarında cephelerde gönüllerini memleketine adayan sizin mirasçınız olan gençler, 30'lu yaşlarında Cumhuriyetin kentlerini yönetmeye talip oldular ve belediye başkanı seçildiler. Şimdi size olan vefamızı, minnetimizi ve bağlılığımızı bu görevi liyakatle yerine getirip, yurttaşlarımıza hizmet ederek, ilkelerinize ve devrimlerinize sahip çıkarak göstereceğiz.

Büyük Atatürk,

‘Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır’ demiştiniz. Tarihin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak, Çankayamızı her alanda parlayan bir yıldız yapma mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecek, hatıranızı ilelebet yaşatacağız.”