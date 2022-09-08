Güneş'in portresi kaydedildi! Her karesi etkileyici

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:11

Dünyamızın ışığından ve enerjisinden faydalandığı ve sayesinde hayatta olduğumuz yıldızı Güneş, gelişen teknolojiyle artık günden güne daha net fotoğraflanabilmeye başladı. Daha önce teleskopların lenslerin, Güneş fotonlarına karşı dayanıksız iken özellikle ABD’de bulunan Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş’in daha önce görmediğimiz detaylarını görmemizi sağladı.

Webtekno’nun haberine göre, Inouye Güneş Teleskobu, birinci yıl dönümünü kutlamayı sürdürürken bugün Güneş’i yeniden daha önce görmediğimiz detaylarıyla görmemizi sağladı. Teleskop, özellikle Güneş fotoğraflarında yüksek bir değer sayılabilecek 18 kilometre çözünürlükle (açısal çözünürlük) Güneş’i fotoğrafladı.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Güneş’in yüzeyinden en dış tabakası olan Taç Küre’ye doğru yükselen plazmaları gösteriyor. Etrafa saçılan kılcal yapıların altında ise altta gördüğümüz, Güneş’in farklı bir bölümünden çekilen fotoğrafta görülen yapı yer alıyor:

Bu fotoğrafta gördüğünüz ve birbirinden ayırt edilebilen her bir bölüm, yaklaşık 1.600 kilometre büyüklüğünde. Her iki fotoğraf da Güneş’in ‘sadece’ 82.500 kilometrelik bir alanını gösteriyor. Sadece bu alan içinde bile Dünyamız, Güneş’in yanında fotoğrafın sol alt köşesinde görebileceğiniz küçüklükte duruyor.