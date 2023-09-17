Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine tepki: Yasadışı ve haksız

Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:55

Güncelleme: 17.09.2023 - 20:01

Associated Press'e konuşan Yoon, Kuzey Kore-Rusya işbirliği ve ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve diğer uluslararası yaptırımlara aykırı olduğu için "yasa dışı ve adaletsiz" olduğunu belirten Yoon, "Uluslararası toplum böyle bir hamle karşısında daha sıkı bir şekilde birleşecektir." dedi.

Yoon, Pyongyang yönetiminin herhangi bir nükleer silah kullanmaya kalkışması durumunda ABD ve Güney Kore'nin "rejimin sonunu getirecek hızlı, ezici ve kararlı bir karşılık vereceğini" belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer ya da füze tehdidine karşı Washington ve Seul'ün caydırıcılık ve karşılık verme kapasitesini de artıracağını ifade eden Yoon, iki ülke arasındaki "genişletilmiş caydırıcılığın" ortak bir sisteme dönüşeceğini kaydetti.

'ÇİNLE İLİŞKİLERE ZARAR VERMEYECEK'

Yoon ayrıca, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliğinin Çin ile ilişkilere zarar vermeyeceğini, "herhangi bir ülkeyi marjinalleştirme ya da özel bir koalisyon kurma niyeti taşımadığını" ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile yaptığı görüşmelere değinen Yoon, "Çin'in de Güney Kore ile ilişkilerine önem verdiğini" söyledi.

Yoon, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası ve bölgedeki sorunların yanı sıra küresel sıkıntıların ele alınmasında Çin'in yapıcı rol oynamasının önemi konusunda ortak anlayışa sahip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, BM'deki konuşmasında kalkınma, iklim ve dijital dönüşüm alanlarını gündeme getireceğini belirten Yoon, Güney Kore'nin Ukrayna'daki savaş ve Kuzey Kore'nin nükleer programı gibi uluslararası dayanışma gerektiren güvenlik konularında sorumlu bir rol oynayacağından da bahsedeceğini belirtti.

Yoon, New York ziyaretinde yaklaşık 30 ülkenin lideriyle ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.