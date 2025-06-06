Güney Koreli fenomene Kadıköy'de sözlü ve fiziki taciz: O anlar, canlı yayında kaydedildi

Güney Koreli yayıncı Mhyochi, İstanbul’u gezerken sözlü ve fiziki tacize uğradı.

Mhyochi, uğradığı cinsel saldırıyı canlı yayında takipçileriyle paylaştı. Olay, Mhyochi’nin İstanbul sokaklarında gezerken yaşlı bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla başladı. Saldırgan Mhyochi'yi sözlü olarak taciz ettikten sonra kalçasına dokunarak elini tutup öptü ve dakikalarca peşinden yürüdü.

AĞLAYARAK KAÇTI

Yaşadığı korku kamerasına yansıyan Mhyochi, ağlayarak koştu. Bu sırada canlı yayını on binlerce kişinin izlediği görüldü.

Mhyochi, daha sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki sıcakkanlı insanlara olan sevgisini ifade etse de, yaşadığı taciz olayının kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Mhyochi’nin uğradığı cinsel saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yetkililerden, turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrıları yapıldı.