Öldürülen gazeteci Güngör Arslan 4 yıl önce de saldırıya uğramış

20 Şubat 2022 Pazar, 11:17

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi gazeteci Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Arslan’ın 4 yıl önce de bir saldırıya uğradığı ve saldırının ardından bir paylaştığı video ortaya çıktı.

Yayımladığı videoda, “Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım” diyen Güngör Arslan’ın sözleri şöyle olmuştu:

“Hepinizin bildiği gibi ben gazeteciyim. Bu kentte yaklaşık 30 yıla yaklaşan sürede gazetecilik yapıyorum. Yaptığım başka bir iş yok. Bu ülkede gazetecilik mesleğini yaptığınız zaman başına gelecekler aşağı yukarı belli. Bu ülkede gazeteci olduğu için saldırıya uğrayan, cezaevine giren, silahla öldürülen ne ilk gazeteci benim ne de son gazeteci ben olacağım. Bu ülkede Abdi İpekçi’ler Uğur Mumcu’lar öldürüldü, onlarca gazeteci cezaevinde yattı, yatıyor. Onlarca, yüzlerce gazeteci de fiziki saldırıya maruz kaldı, ben de onlardan bir tanesiyim. Ben de böyle bir saldırıya dün akşam maruz kaldım. Bu benim başıma gelen ilk saldırı değil; daha önce pekçok yerde silahlı saldırı ve suikast girişimine maruz kaldım. Bundan sonra da mutlaka bunlar başıma gelecek. Sebebi de şu; gazetecilik mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Ben bugün de yazdım yarında yazmaya devam edeceğim.”