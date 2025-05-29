Güngören’de gazetecilere saldıran 2 kişi tutuklandı

Güngören ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de dün bir işyerinde meydana gelen patlamayı haber yapmak için olay yerine giden Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş saldırıya uğradı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar T.A. ve E.Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olan, ayrıca patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Güngören'de dün sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan Haber Global muhabiri ve kameramanına yönelik saldırıya ilişkin, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.