Günler önce düşen yıldırım orman yangınına neden oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından bölgeye 6 adet ilk müdahale aracı, 13 arasöz ve 64 personel sevk edildi. Yangının devam ettiği arazisinin sarp olmasından kaynaklı ulaşımda sorunlar yaşayan ekiplere, havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı destek verdi.

YANGIN S ÜRÜYOR

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yapılan ilk belirlemelerde, yangının hafta sonu yağışla birlikte üzerine yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlaması sonucu başlamış olabileceği değerlendirildi.