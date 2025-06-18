Günler sonra ortaya çıktı: Siirt'teki düğün cinayetinin nedeni 'PUBG' oyunuymuş!

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Aziz Asma’nın, düzenlenen düğün töreninde halay çeken Adnan Pekgöz’ü hedef alarak defalarca ateş edip ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırı çok konuşuldu.

Saldırının ardından yakalanan Aziz Asma, tutuklandı.

NEDENİ GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre, cinayet zanlısı Aziz Asma ile öldürülen Adnan Pekgöz'ün, 4 yıl önce, çok oyunculu aksiyon-macera oyunu olan 'PUBG' isimli oyunda bir tartışma yaşadığı ve birbirlerine hakaret ettiği ortaya çıktı.

İkili arasında fiziksel saldırıların zaman zaman yaşandığı ancak ailelerin araya girmesi ile olayların kapatıldığı öğrenildi.





DÜĞÜN GÜNÜNE KADAR SÜRDÜ

4 yıl önce PUBG oyunu nedeni ile başlayan tartışma, düğün günü yine gün yüzüne çıktı.

6 Haziran günü Siirt'deki düğünde, Aziz Asma, Adnan Pekgöz'ü uzun süre izleyerek halaya kalktığı anda arkasından yaklaşarak ateş etti.

Cinayetin ardından Adnan Pekgöz'ün yakınları sosyal medyada, "Adnan'ımız bir hiç uğruna öldürüldü. Sebep ne namustu, ne başka bir şeydi. Bir oyundu" yorumunu yaptı.