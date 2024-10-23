Günlerce hastanede kalan bebek, ailesine kırık ve morluklarla teslim edildi! Bakanlık soruşturmaya izin vermedi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:22

Şanlıurfa’da S.P. ve B.P çifti 13 yıl boyunca bebek sahibi olmaya uğraştı. Tüp bebek yöntemiyle 24 Ağustos 2022 yılında ikiz bebek sahibi olan çiftin bebeklerinden B. 47 gün boyunca annenin doğum yaptığı özel U.L. Hastanesi’nde kaldı. 9 Ekim 2022’de aniden aranarak kendisine ‘gelip çocuğu alabilirsiniz’ denilen baba S.P., bebeğini saçları kazıtılmış, kafasında birçok damar yolu açılmış ve bacağı da mosmor olmuş bir şekilde teslim aldı. Bunun üzerine aile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, şüpheliler hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda olay şöyle anlatıldı:

"Sapasağlam ve sağlıklı olarak hastanede bıraktığı mağdur bebek B.’nin saçları kazıtılmış, kafasında bir çok damar yolu açılmış olduğunu keza bebeğin bacağının mosmor olduğunu görmüştür. Doğum ve bebekle ilgilenmiş olan doktorlarını yani Dr. İ.Y.’yi görmek istediğini belirtmiş ancak ne kadar ısrar etse de doktor kendisiyle görüşmemiş olup hemşireler adeta müvekkili hastaneden kovmuştur. Pazar günü bebeği teslim alan aile bebeğin sürekli ağladığını adeta baygınlık geçirdiği görünce pazartesi günü apar topar özel metrolife hastanesine gittiğinde büyük bir şok yaşamışlardır.

"BEBEĞİN SAÇLARI TRAŞ EDİLMİŞ VE DAMAR YOLLARI AÇILMIŞ"

Zira dosyaya sunduğumuz evrak ve yine dosyaya sunduğumuz CD incelendiği takdirde mağdur bebek B.'nin bacağının dizden itibaren kırıklarla dolu olduğu öğrenilmiştir. Keza bebeğin vücudunun bir çok yerinde ezilme benzeri izler olup bebeğin şu an için durumu içler acısıdır. Yine Bebeğin saçlarının traş edilmesi ve damar yolları açılması, bir çok kelebek izi bulunmasıyla ilgili bebeğin kafasında, kafatasında veya başka sorunlar olduğunu da tahmin etmiş olup 16 Ekim 2022 tarihine kafası ve kafatası kontrolü için randevu almıştır. Müvekkil baba S.P. günlerdir Özel U. L. Hastanesi' ni aramasına bebeğine ne yapıldığını öğrenmeye çalışmasına karşılık kesinlikle bilgi verilmeyip telefonlar her defasında yüzüne kapatılmaktadır.

"HİÇBİR BİLGİ VERİLMEMİŞTİR"

Doktorların ve hastanenin en önemli yükümlülüğü olan aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranılmış olup bir babanın yeni doğmuş bebeğinin nasıl bu hale geldiğine ilişkin hiçbir bilgi verilmemiştir. Yukarıda açıkladığımız tüm bu nedenlerden dolayı şüpheli- şüpheliler hakkında; ilgili suçlardan soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını isteme gereğimiz hasıl olmuştur. Dolayısıyla şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."

BAKANLIK ''SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İHMALİ YOK'' DEDİ

Ailenin suç duyurusunun ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’na yazı yazarak şüpheli sağlık çalışanları hakkında soruşturma izni istedi. Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz 2023 tarihinde ''olayda şikayet edilenlerin işlemlerinde bir kusur bulunmadığı'' gerekçesiyle soruşturma izni vermediğini bildirdi. Bakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle Savcılık, 30 Nisan 2024 yılında dosyanın kamu adına işlemden kaldırılmasına karar verdi.