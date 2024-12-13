Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 13.12.2024 - 22:17

Güncelleme: 13.12.2024 - 22:17

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı yakınlarında boş bir arazide işten evine dönen Ertan Cevizli, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmasında, cesedin 5 Aralık’tan bu yana kayıp olan Hayati Çakır’a ait olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Çakır’ın yakınları da cesedi teşhis etti. Polis tarafından yapılan ilk incelemede, Çakır’ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"KULAĞININ YARISI YOKTU"

Cesedi ilk gören ve durumu polise ihbar eden Ertan Cevizli, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Arabadan indim, boş araziden yukarı doğru çıkıyordum. Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisi aradım. Morarmıştı, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu; hayvanlar yemiş, fareler kemirmiş gibiydi. Kesik değildi, çürümeye başlamıştı ceset.”

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.