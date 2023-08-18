Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını: 5 tutuklama

Düzce'de, polisin üniversite kampüsü yakınlarındaki günlük kiralık evlere yaptığı baskınlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:56
Düzce'de günlük kiralık evlere uyuşturucu baskını: 5 tutuklama
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki sitedeki 25 günlük kiralık eve, polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, 390 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda, farklı suçlardan 8 kaydı bulunan Sümeyye Altundal (31), 9 kaydı olan Furkan Karabulut (22), 15 kaydı bulunan Emre Çelebi (34), 5 kaydı olan Mine Nur Parlak (21) ve daha önce suça karışmadığı öğrenilen Sümeyye Küçükköse (24) gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü kadın 5 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


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