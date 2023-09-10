Güpegündüz kaçırma olayı 'film' çıktı: Nişanlıya sürprizmiş!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 21:21

Güncelleme: 10.09.2023 - 21:23

Gaziosmanpaşa'da yaşandığı iddia edilen olayda, işyerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı" içerikli video ile ilgili çalışma başlatıldığını ve olayın gerçek yüzünün 'kaçırılma' olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Güpegündüz kaçırma olayı 'film' çıktı! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 10, 2023

Kurumdan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili emniyet birimleri çalışmalarını tamamlamıştır.

Yapılan araştırmalarda İ.M., İ.J. ve kız kardeşi G.J. ile M.S. isimli şahısların Iğdır ilinde oldukları tespit edilerek şahıslar muhafaza altına alınmıştır. Burada alınan beyanlarında; İ.M. isimli şahsen İ.J. ile nişanlı oldukları, sürpriz yapmak amacıyla nişanlısını 34 GH.... plakalı araca bindirdiği ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığı ifade edilmiştir.

Şahıslar, kimlik tespitleri ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, medyadaki iddiaların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır."