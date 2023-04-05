Güral Porselen işçilerinden 'iş bırakma' eylemi

Kütahya’daki Güral Porselen’in işçileri, toplu sözleşmenin 4 aydır imzalanmaması nedeniyle fabrika önünde iş bırakma eylemi başlattı.

ANKA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:05
Güral Porselen işçilerinden 'iş bırakma' eylemi
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Kütahya’da üretimini sürdüren Güral Porselen’de yaklaşık bin 700 işçi, Türkiye Çimse-İş Sendikası’na bağlı olarak çalışıyor.

Toplu sözleşme için sendika ve firma masaya otursa da protokoldeki şartları ağır bulan Güral Porselen anlaşmaya yanaşmadı.

Aynı sendikaya bağlı Kütahya Porselen ve NG Seramik’in sözleşmeyi imzalaması üzerine Güral Porselen işçileri, eylem kararı aldı.

İşçiler dün akşam saatlerinde başlattıkları iş bırakma eylemine bugün fabrika önünde devam etti.

ÜST ÜSTE İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

İşçiye verilecek maaş ve iyileştirmeleri fazla bulduğu için protokolü imzalamayan Güral Porselen, üst üste ihracat şampiyonu olmuştu.

2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da ihracat şampiyonu ilan edilen Güral Porselen; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde porselen, sofra, mutfak eşyası sektöründe 2021 yılının en fazla ihracat yapan firma ödülünü almıştı.


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