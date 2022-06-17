Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu: 3 kişiye para cezası

17 Haziran 2022 Cuma, 17:54

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla 3 makak maymunu sokmak isteyen yabancı uyruklu 3 kişi, gümrük muhafaza memurları tarafından yakalandı.

DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 makak maymununu sınır kapısında teslim aldı. 3 şüpheliye, uluslararası sözleşmeler gereği 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları satmak, satın almak, nakletmek, ithalat ve ihracatını yapmak' hükmüne muhalefet gerekçesiyle toplam 35 bin 514 TL cezai işlem uygulandı.

Veteriner kontrolleri yapılan makak maymunları, Malatya Belediyesi Orduzu Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.