Gürcistan Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan Saakaşvili'ye yönelik yeni soruşturma kararı aldı

Gvarakidze, başkent Tiflis'te Gürcistan Başsavcılığında düzenlediği basın toplantısında, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ve bazı muhalefet partilerinin liderlerine yönelik Gürcistan'ın anayasal düzeninin şiddet yoluyla değiştirilmesi şeklinde faaliyetleri sürdürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlattıklarını belirtti.

Başsavcı Gvarakidze, Saakaşvili ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan muhalefet partisi liderlerinin Elene Khoştaria, Mamuka Khazaradze, Zurab Jafaridze, Nika Gvaramia, Nikanor Melia, Giorgi Vaşadze ve Badri Japaridze olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın sabotaj, yabancı bir ülkenin yararına Gürcistan’a karşı düşmanca faaliyetlere yardım sağlamak, Gürcistan’ın anayasal düzenine ve ulusal güvenlik temellerine karşı yönlendirilen faaliyetlere maddi destekte bulunmak, ülkenin anayasal düzenini şiddet yoluyla değiştirmeye teşebbüs etmek ve Gürcistan hükümetinin devrilmesi yönünde çağrılarda bulunmak gibi suçlamalar nedeniyle başlatıldığını aktaran Gvarakidze, şunları ifade etti:

"Davayla ilgili soruşturma devam edecek ve kamuoyuna sürecin ilerleyişi ve sonuçları hakkında düzenli olarak bilgi vereceğiz."

Gvarakidze, soruşturma listesinde adı geçen şahısların ön inceleme duruşmalarının düzenlenmesi için mahkemeye başvuracağını bildirdi.

Gürcistan Parlamentosu tarafından yürütülen bir soruşturma sürecinde parlamentoyla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle bu baharda mahkeme tarafından yaklaşık 8 ay hapis cezasına çarptırılan farklı muhalefet partilerinden Zurab Japaridze, Nikanor Melia, Nika Gvaramia ile Giorgi Vaşadze'nin hapis cezası süreci sürüyor.

SAAKAŞVİLİ ÜLKESİNDE TUTUKLU OLARAK YARGILANIYOR

Farklı suçlamalardan dolayı Gürcistan'da tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülke sınırını izinsiz geçtiği gerekçesiyle 17 Mart 2025'te 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı için açıklanan bu karar, hakkında verilen üçüncü hapis cezası olmuştu.

Cumhurbaşkanı olduğu (2004-2013) dönemde bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürttüğü gerekçesiyle 2018'de gıyabında 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Saakaşvili, 12 Mart'ta da devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı yolsuzluk davasında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Görev süresi sona erince 2013'ün sonunda ülkesini terk eden Saakaşvili, 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a geri dönmüş, hakkındaki gıyabi hapis cezası nedeniyle hemen gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Tutuklanmasının ardından Saakaşvili, 50 gün açlık grevi yapmış, Gori kentinde tedavi görmüştü. Tedavi sonrası, Rustavi'deki hapishanede 21 Şubat-10 Mart 2022 tarihlerinde açlık grevini tekrarlayan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki "Vivamedi Kliniğine" nakledilmişti.

Aynı klinikte tutuklu olarak tedavisi süren Saakaşvili, hakkındaki suçlamaları reddederek, siyasi mahkum olduğunu savunuyor.