Güren: Yatay mimari anlayışımız sürecek

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:12

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:12

Muğla’da çok katlı binalara izin vermediği için eleştirildiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Katlı binalara izin vermediğimiz için çok fazla eleştirildim. Ancak afetlerden en az hasarla çıkmamız için dikey değil yatay mimari anlayışını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehrin geleceği için bu kararı almak zorunda olduğunu belirten başkan Gürün, “Belediye başkanlığında en önemli anlayışımız, yaşanabilir ve güvenli bir kent oluşturmak oldu. En fazla zemin artı 4 katlı binalara izin verdik. Depremlerden en az hasarla çıkmak ve temiz, yaşanabilir bir kent anlayışımıza uygun izinler veriyoruz” diyerek yatay mimaride kararlı olduğunu vurguladı.