Gürlek'ten 65 yeni adliye duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya’da bir dizi etkinliklere katıldı. Sakarya Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Gürlek, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki protokol ile makamında görüştü. Bakan Gürlek, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"65 TANE YENİ ADLİYE..."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılı yatırım planı kapsamında Türkiye genelinde 65 yeni adliye binasının yapılacağını açıkladı. Bakan Gürlek'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı: “AK Parti hükümetinin de en temel felsefesi yargı hizmetlerini hızlandırmak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da gidermektir. Biliyorsunuz 2026 yılından önce Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekareyken, 2026 Mart ayıyla birlikte 6 milyon 76 bin metrekare adliyelerimizde kapalı alan binası bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi, bu rakam net bir şekilde göstermektedir. Özellikle 2026 yılında toplam 65 tane yeni adliye yapılması yatırım planı kapsamına alınmıştır” ifadelerini kullandı.