Gürlek ve Çiftçi yemin için Meclis’e geldi, muhalefet protesto etti: Meclis’te yumruklu, kavgalı yemin krizi

TBMM Genel Kurulu, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası protestolara sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama kararı sonrası milletvekillerinden eksiksiz olarak genel kurul çalışmalarına katılım istedi. Genel kurul toplantısı başladığında da CHP milletvekilleri sıralarındaki yerlerini aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, genel kurul açılınca gündem dışı söz alarak “Bugün hukuk devleti adına kapkara bir gün yaşıyoruz. Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması, adaletin tabutuna son çiviyi çakan kişinin o tabuta bekçi yapılması demektir. Onu bakan olarak atayan Erdoğan, İstanbul’daki davaların siyasi olduğunu kabul etmiştir. Gürlek seçilmemiştir. İlk defa bir başsavcıyı bir gece vakti Adalet Bakanı yaptılar” dedi.

Emir “Bu kişi İstanbul’da nasıl darbe yaptıysa bunu Türkiye’de yapmaya kalkacak. Hakimlere, savcılara mesaj veriliyor. Birazdan yapacağı yemin geçersizdir, anayasaya aykırıdır. Anayasa tanımayan birinin yemini geçersiz olacaktır. Eğer yemin edecekse gitsin o yemini kendisini atayan Erdoğan’ın önünde, Saray’da yapsın. Gürlek’le baskıyı artırırız hesabı yapılıyorsa aldanıyorsunuz. Biz dünden daha kararlıyız, bu zorbalığa boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

‘BU BAKANLA ÖNÜMÜZE NASIL BAKALIM?’

Grup Başkanvekilleri söz aldığında konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, görevden aflarını isteyen bakanlarla ilgili “Bu iki bakanın günahı nedir de görevden aflarını talep ettiler?” yorumunu yaptı. Ekmen “Türkiye artık ne hukuk, ne kanun devletidir. Bir yargı devletidir” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise “Bu bakanlar gitti, yerine gelenler sorunları çözecek bakanlar mı olacak? Hayır. İçişleri Bakanı Erzurum Kongre binasını yıkmaya kalkmış bir bakan” dedi.

Gürlek’i de Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu gibi konulardan eleştiren Temelli “Menajer Ayşe Barım’dan bir devleti yıkacak insan çıkardı. İmamoğlu’yla ilgili de yaptığı icraat. Şimdi adalet konusunda sorunları olan bu ülke, içinde bulunduğumuz dönemde çok önemli yasaları görüşecek. Çözüm Yasası, İnfaz Yasası… Biz böyle bir bakanla önümüze nasıl bakalım? Biz güvenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürlek’in devir teslim töreninde yanında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak’la geldiğini ve Torlak’ın Gürlek’in danışmanı olacağını söyleyen CHP’li Emir de “Furkan Torlak’ın uyuşturucu soruşturmasında adı geçti. Sonra görevinden istifa etti. Böyle gruba böyle bakan, hayırlı olsun” dedi.

‘GÜRLEK YEMİN EDEMEZ’

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, eleştirilere karşı “Bu değişiklikler milletin helal oyuyla seçilen Erdoğan’ın anayasadan kaynaklanan yetkisidir. Bu yetkiyi kullandı diye eleştirileri kabul etmiyoruz” karşılığını verdi. Bakanlar yemin için Meclis’e geldiğinde AKP milletvekilleri de sıralarını doldurdu. Yeminler edilmeden önce verilen arada CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kürsü arkasına gitti.

Aradan sonra iki bakan yemin için genel kurul salonuna geldi. Bakanlar salona gelince söz alan CHP’li Emir “Gürlek’in başsavcılık görevi devam etmektedir. Yemin etmesi mümkün değildir” dedi. AKP’li Gül de “Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle bir tasarrufu vardır. Anayasa, İç Tüzük açıktır. Bu yetkiyi bize milletimiz vermiştir. Yetkiyi anayasadan alıyoruz” karşılığını verdi.

CHP usül tartışması açılmasını istese de oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bakanların atanmasıyla ilgili anayasa maddesini okuyarak “Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmış. Şu anda yapılan usül işlemi bunun teyit edicisidir. Buradaki yemin atamayı sağlayan bir irade değil, atamanın doğal sonucudur. Cumhurbaşkanımız atamış, Resmi Gazete’de yayımlanmış. Divanın takdir hakkı yoktur. Elbette eleştirileriniz olacaktır. Benim tutumum anayasaya uyan bir tutumdur” dedi.

YUMRUKLU KAVGA YAŞANDI

Emir’in itirazlarına karşın Bozdağ, yemin etmesi için Gürlek’i kürsüye çağırdı. Emir de elinde anayasa kitapçığıyla kürsüye geldi. Emir’in kürsüye hareketlenmesiyle AKP’li ve CHP’li milletvekilleri de kürsüye geldi. İki grup arasındaki atışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile yumruklaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal iki kere yere düştü ve burnu kanadı. Gürlek ise kavga sırasında AKP’li milletvekillerinin koruması eşliğinde Meclis kürsüsüne geldi. Kavga büyüyünce Bozdağ oturuma ara verdi. Bu sırada Gürlek yeminini okumaya çalıştı.

ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI

Verilen arada da yumruklu kavga bir süre daha devam etti. Ara sırasında AKP’li milletvekilleri kürsü etrafında bir çember kurarak kürsüyü korumaya devam etti. Ara bitince Bozdağ tekrar Gürlek’i kürsüye çağırdı. CHP’li milletvekilleri yemin törenini yuhalarken; Gürlek, AKP’li milletvekillerinin alkışları eşliğinde “hukukun üstünlüğüne, demokratik laik cumhuriyete bağlı kalacağına ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağına” yemin etti. Bu sırada Gürlek’e anayasa kitapçığı da fırlatıldı. Gürlek’ten hemen sonra da Çiftçi yemin etti. Ardından oturuma ara verildi.

‘YEMİN GEÇERSİZDİR’

CHP milletvekilleri, yeminlerden sonra Meclis’in basın kapısı önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan CHP’li Emir “Bu yemin töreni mutlak-butlandır. Koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağırılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halinde olmuştur. Bu şekliyle yemin geçersizdir. Şu an Gürlek’in bakanlığı oluşmamıştır” dedi. CHP’li vekiller açıklama yaparken burnu kanayan Tanal da Meclis revirine götürüldü.