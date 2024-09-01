Gürpınar Balık Hali'nde yeni av sezonunun ilk mezatları yapıldı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:05

Güncelleme: 01.09.2024 - 10:12

2024-2025 su ürünleri av sezonu gece yarısı itibarıyla başladı. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından balıkçılar bugün sezonun başlaması ile birlikte "Vira Bismillah" dedi. Gece boyu süren avlanma faaliyetlerinin ardından balıkçılar, Gürpınar Balık Hali'ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı ise halde yoğunluk oluşturdu.

'HERKES BİR ŞEYLER ALIP TEZGAHINA GÖTÜRMEYE GELDİ'

Balık haline gelen balıkçı esnafı Furkan Kıran, “Şu an tabii herkes çok heyecanlı. 3 aydır çalışmıyor balık tezgahları. Herkes bir şeyler alıp tezgahına götürmeye geldi. Bu sene palamuttan çok umutluyuz. Sardalya ve hamsiden de çok umutluyuz. Bekliyoruz, bizim işimiz beklemek. Fiyatı şartlar belirler, çok balık olursa fiyat ona göre olur, az balık olursa ona göre olur. Balığın cinsi ve talep çok önemli. Burası bir çeşit balık borsası sonuçta" dedi.

'PALAMUTTAN DAHA ÇOK ÜMİTLİYİZ, BU SENE BOL GÖZÜKÜYOR'

Mezat usulüyle balık alan Yunus Emre Çimen, “Heyecanlıyız, güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sebeple ümitliyiz. Halkımıza inşallah ucuz balık yedirmeye çalışacağız. Mutlu ve hevesliyiz öncelikle. Tam gücümüzle çalışacağız. Bu sene palamuttan daha çok ümitliyiz, bu sene bol gözüküyor inşallah" diye konuştu.

'BALIK BURAYA AZ GELİRSE PAHALI OLUR, ÇOK GELİRSE UCUZ OLUR'

Esnaf Yusuf Durmaz ise, “1 Eylül itibarıyla çok heyecanlıyız, sezonumuz başladı. Bu sene çok palamut var Allah’ın izniyle. Palamuttan çok umutluyuz bu sene. Bakacağız ve göreceğiz. Balık buraya az gelirse pahalı olur, çok gelirse ucuz olur. Burası bir borsa, balık borsası. Burada gün günü hiçbir zaman tutmaz balıkta. Her gün farklı farklı. İlk gün gemiler yeni denize çıktığı için fiyatlar biraz yüksek olur ama bu, gün geçtikçe ve hava soğudukça balık fiyatları biraz daha aşağıya iner" dedi.