Gürsel Tekin'den gazetemize ziyaret
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul’daki merkez binamızı ziyaret etti.
Gazetemizi ziyaret eden CHP'li Gürsel Tekin, Genel Yayın Yönetmenimiz Arif Kızılyalın ve yazıişleri müdürlerimiz İklim Öngel ile Özgür Soyer’e yeni dönemde başarılar diledi.
Tekin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını koyduğu Cumhuriyet gazetesi ülkemizin zor günlerinde halka umut olmayı başarmış bir gazetedir. Cumhuriyet gazetesi bizim geleceğe olan inancımızı her zaman canlı tutmuş bir iradenin adıdır. Umudu yeni teslim almış olan yeni yönetimi en içten dileklerimle kutlarım" dedi.
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